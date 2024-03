Rencontre Scientifique en Thermique entre la Recherche Internationale et l’Industrie – TR2i IUT de Saint-Malo Saint-Malo, jeudi 30 mai 2024.

Rencontre Scientifique en Thermique entre la Recherche Internationale et l’Industrie – TR2i La quatrième édition du colloque scientifique TR2i se tient les 30 et 31 mai 2024 ! 30 et 31 mai IUT de Saint-Malo Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T08:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T08:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

L’Université de Rennes et l’IUT de Saint Malo, le Pole Cristal, Saint-Malo Agglomération et le Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique organisent la quatrième édition du colloque scientifique TR2i les 30 et 31 mai 2024 !

Plus d’informations via ce lien !

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/colloque-tr2i »}] [{« link »: « https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/colloque-tr2i »}]

IUT de Saint-Malo