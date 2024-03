Grand Pays – Faustine Noguès Théâtre du Cercle Rennes, mardi 28 mai 2024.

Grand Pays – Faustine Noguès Dans le cadre du Festival des Créations Amateures 28 – 30 mai Théâtre du Cercle 8 € tarif plein / 6 € étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Début : 2024-05-28T20:00:00+02:00 – 2024-05-28T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T22:00:00+02:00

Grand Pays est une pièce librement inspirée du procès de Cédric Herrou, accusé d’avoir aidé le passage de migrants à la frontière italienne, geste qui a été qualifié de délit de solidarité…

Faustine Nogues met trois citoyens sur le banc des accusés.

Suzanne une enseignante, Xavier qui a aidé un étranger à entrer sans autorisation de séjour sur le territoire français et Cataleya une militante qui a installé des tentes sur un terrain laissé à l’abandon, afin d’héberger des personnes sans domicile.

Malgré leurs grandes divergences idéologiques, ces protagonistes vont s’allier pour chercher à faire reconnaître légalement le principe de Fraternité par le Conseil constitutionnel,

Avec humour on nous invite à la réflexion sur la désobéissance civile et l’engagement citoyen face aux institutions françaises qui perdent leur sens face au réel /aux réalités /du terrain

Mise en scène Alice Millet et Rozenn Tregoat Avec Yves-Marie, Stéphanie, Stéphanie, Benoît, Timothée, Gaël, Gaëlle, Maëlle, Delphine, Mathilde, Maxime

