Journée zzzoom sur les abeilles Abbeville, 18 mai 2022, Abbeville.

Journée zzzoom sur les abeilles Abbeville

2022-05-18 – 2022-05-18

Abbeville Somme

A l’occasion de la journée mondiale des abeilles célébrée le 20 mai, ce temps fort a vocation à faire mieux connaitre la contribution essentielle des abeilles et des autres pollinisateurs à la biodiversité. A 11h et 14h : Présentation de la ruche pédagogique créée et encadrée par Camille SOHIER, animateur numérique de la Maison Pour Tous d’Abbeville. (Tout public) A 15h : Lectures sur le thème de la nature par les auteurs Jean Baptiste de Panafieu (Lucca éditions) et Philippe Nessmann (La cabane bleue éd.) suivies d’une rencontre-dédicaces. (A partir de 6 ans) A 16h : Découverte des plantes mellifères dans le jardin du Carmel et échanges de graines en partenariat avec le service développement durable et l’équipe de la grainothèque (Tout public)

+33 3 22 24 04 69 http://www.abbeville.fr/

Abbeville

