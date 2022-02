Journée pain levain et autres Lalaye Lalaye Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lalaye

Journée pain levain et autres Lalaye, 2 juillet 2022, Lalaye. Journée pain levain et autres Lalaye

2022-07-02 – 2022-07-02

Lalaye Bas-Rhin Lalaye Des recettes faciles à faire, sans machine à pain, souvent sans pétrissage et permettant de les parfumer et de les décorer de manière inattendue. Pain avec diverses farines, pain aromatisés aux plantes sauvages : fleurs de sureau, orties, foin… ou encore aux graines germées, comme celles de fenugrec. Enfin, découvrir les secrets du pain essénien à base de graines germées. +33 3 88 58 91 44 Des recettes faciles à faire, sans machine à pain, souvent sans pétrissage et permettant de les parfumer et de les décorer de manière inattendue. Pain avec diverses farines, pain aromatisés aux plantes sauvages : fleurs de sureau, orties, foin… ou encore aux graines germées, comme celles de fenugrec. Enfin, découvrir les secrets du pain essénien à base de graines germées. Lalaye

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lalaye Autres Lieu Lalaye Adresse Ville Lalaye lieuville Lalaye Departement Bas-Rhin

Lalaye Lalaye Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalaye/

Journée pain levain et autres Lalaye 2022-07-02 was last modified: by Journée pain levain et autres Lalaye Lalaye 2 juillet 2022 Bas-Rhin Lalaye

Lalaye Bas-Rhin