Murat Cantal Murat Rassemblement / expo de plus de 400 véhicules anciens d’exception (auto, moto, camion) dans le centre historique. Bourse aux pièces détachées. Voiture et moto de collection à gagner. Nombreuses animations. murat.mecanique.retro@gmail.com +33 6 08 32 84 79 Murat

