Journée internationale de la visibilité transgenre Espace diversités laïcité Toulouse, vendredi 29 mars 2024.

Journée internationale de la visibilité transgenre A l’occasion de la Journée Internationale de la visibilité transgenre du 31 mars, l’Espace Diversité Laïcité accueille une programmation d’évènements de sensibilisation du public. 29 et 30 mars Espace diversités laïcité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T15:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:30:00+01:00

Présentation

Cette journée, aussi connue sous le nom de TDoV (pour Trans Day of Visibility), est un événement annuel destiné à visibiliser les personnes trans et leurs parcours.

Le TDoV est consacré à la célébration des personnes trans et a pour but de rendre plus visible les discrimination auxquelles elles peuvent faire face dans le monde entier.

Cette journée spéciale a été créée en 2009 aux Etats-Unis par la militante trans Rachel Crandall, en réaction au manque de journée de célébration consacrée aux personnes transgenres. Jusqu’alors, la seule journée connue consacrée aux personnes trans était la journée du souvenir trans, commémorant les personnes trans décédées (meurtres, suicide) pour des motifs transphobes, mais aucun évènement n’était prévu pour célébrer les personnes trans dans leur ensemble et mettre en lumière leurs parcours de vie concrets. Un 1er événement français a eu lieu à Paris en 2018.

Stand d’information et de sensibilisation

Organisé par ATTO – l’Association Trans Toulousaine et Occitane, avec le soutien de la Mairie de Toulouse (Mission Égalité Diversités).

Stand : Vendredi 29 mars : 15h – 19h / Samedi 30 mars 14h – 21h30

L’association vous accueillera sur son stand avec une écoute, des informations et des activités.

Vous seront proposés : des témoignages de personnes trans, un coin relooking pour explorer votre genre (conseils, make-up, barbe, self care), de quoi vous restaurer et venir vous informer sur la transidentité. Une boîte à idée et à questions seront également à disposition. Possibilité d’accueil des proches et entretien en individuel si besoin.

Ciné discussion : « About Ray »

Samedi 30 mars 19h

Ray, 16 ans et mal dans sa peau veut être reconnu en tant que garçon et plus comme une fille. Pas simple lorsqu’on évolue au sein d’une famille de femmes fortes et indépendantes. Vivant à New York avec sa mère célibataire (Naomi Watts), sa grand-mère (Susan Sarandon) et la compagne de celle-ci, Ray va devoir trouver sa place et faire accepter sa décision de transitionner vers le genre masculin. Pour ce faire, l’ado doit présenter une autorisation signée par ses deux parents : sa mère mais aussi son père biologique, totalement absent de leurs vies.

Projection suivie d’un échange avec le public, animé par ATTO.

Espace diversités laïcité 38 Rue d'Aubuisson, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 60