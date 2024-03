Une journée pour ma Terre Place Saint-Exupéry Belberaud, dimanche 28 avril 2024.

Une journée pour ma Terre Le 28 avril, la commune de Belberaud et le groupe citoyen « Transition écologique » organisent « Une journée pour ma Terre », un événement festif et pédagogique dédié à la Transition écologique. Dimanche 28 avril, 10h30 Place Saint-Exupéry Animations gratuites et ouvertes à tous. Restauration payante sur place.

Une journée pour ma Terre

Le dimanche 28 avril prochain, la commune de Belberaud et le groupe citoyen « Transition écologique » vous invitent à participer à l’événement « Une journée pour ma Terre ». Une journée ludique et festive sur le thème de la transition écologique pour s’informer, découvrir des solutions à la portée de tous mais aussi flâner, se restaurer et s’amuser !

Un programme riche et varié, adapté aux petits comme aux grands :

• Des balades botaniques, ornithologiques et des expositions pour découvrir la nature qui nous entoure, ses richesses, ses bienfaits et ses fragilités.

• Des ateliers ludiques et pédagogiques pour petits et grands, pour apprendre à adopter des gestes éco-responsables au quotidien : compostage, alimentation durable, zéro déchet, transition énergétique, etc.

• Des tables rondes, des stands d’information tenus par des associations locales et des professionnels de l’environnement pour découvrir les initiatives durables en cours sur le territoire et les bonnes pratiques.

• Un quizz ludique « Fresque du Climat » pour mieux comprendre les enjeux climatiques.

• Des ateliers « Bricole » pour entretenir ou redonner vie à nos vélos et nos outils de jardinages.

• Un atelier dessin pour apprendre à observer la nature et la dessiner.

• Des activités pensées pour les plus petits : lecture de contes natures, balades à dos d’ânes.

• Un spectacle de clôture offert par le foyer Rural de Belberaud pour partir à l’aventure, s’interroger sur l’écologie, nos modes de vie et le « vivre ensemble ».

Mais aussi des moments de convivialité et de partage :

• Une bourse aux plantes pour échanger plantes, boutures et plants potagers.

• Un marché de producteurs pour rencontrer les acteurs du territoire et profiter de produits sains et locaux.

• Un apéritif partagé offert par la municipalité.

• Un foodtruck éco responsable pour une pause détente saine et savoureuse.

• Un vélo mixeur pour fabriquer son jus de fruit à la force des jambes !

Venez nombreux célébrer la Terre, vous informer et vous amuser !

+ d’infos sur Belberaud.fr

