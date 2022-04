Journée festive pour les 30ans de la réserve naturelle de l’Île de Rhinau Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau Bas-Rhin Pour les 30 ans de la Réserve Naturelle de l’île de Rhinau, cette journée festive est placée dans le cadre des “Journées Mondiales de la Biodiversité”. Une balade de découverte de l’île de Rhinau avec différent atelier d’initiation à la nature LPO : atelier oiseaux

BUFO : atelier amphibiens

OFB : atelier sur les mares

EDF : atelier sur la centrale

