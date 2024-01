Orchestrus Joué-lès-Tours, samedi 10 février 2024.

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-02-10

Depuis plus de 18 ans, le festival ORCHESTRUS se propose de fédérer les acteurs de la pratique musicale tourangelle lors de spectacles réunissant élèves des structures d’enseignement, musiciens amateurs et professionnels. Accueilli par l’Espace Malraux et porté par l’École Municipale de Musique, Orchestrus est un événement important de la pratique artistique jocondienne au cœur de l’hiver.

Au programme de cette édition 2024 :

Orchestres à cordes, orchestres à vent, chorales, petites formations instrumentales… par les élèves des écoles de musique de Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours et Saint-Cyr-sur- Loire.

Un instrument : le trombone avec le quartet Quartbone et les élèves trombonistes du département.

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



