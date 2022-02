Jeu de piste » Une plongée insolite au cœur des expositions » Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Jeu de piste » Une plongée insolite au cœur des expositions » Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry, 14 mai 2022, Chambéry. Jeu de piste » Une plongée insolite au cœur des expositions »

Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry, le samedi 14 mai à 20:00

Le temps d’une nuit, laissez-vous aller au rythme des battements du cœur, circulez dans les espaces au gré des jeux et des défis et « digérez les énigmes » pour mieux les résoudre ! Tout au long de ce grand jeu, des personnages « un rien décalé » aux couleurs de la médecine seront présents pour vous aider dans cette plongée au cœur des organes du corps humain !

Entrée libre, sans inscription

Redécouvrez les expositions de la Galerie Eurêka grâce à un grand jeu de piste ! Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 150, rue de la République, 73000 Chambéry Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry Adresse 150, rue de la République, 73000 Chambéry Ville Chambéry lieuville Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry Chambéry Departement Savoie

Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Jeu de piste » Une plongée insolite au cœur des expositions » Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 2022-05-14 was last modified: by Jeu de piste » Une plongée insolite au cœur des expositions » Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry 14 mai 2022 Chambéry Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry Chambéry

Chambéry Savoie