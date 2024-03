JEU DE PISTE CLOCHE DE PÂQUES Parc Château d’Hausen Hombourg-Haut, dimanche 31 mars 2024.

JEU DE PISTE CLOCHE DE PÂQUES Parc Château d’Hausen Hombourg-Haut Moselle

Dimanche

Organisé par le Centre social ACCES dans le parc du Château d’Hausen (Mairie). Un lapin très joueur et farceur va vous entrainer dans un jeu de piste complètement cloche de Pâques. Serez-vous assez malins pour répondre à toutes les énigmes et repartir avec une récompense extrêmement chocolatée ?

Places limitées, réservation recommandée. Tarif 2 € le premier enfant et 1 € pour les suivants.Tout public

2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 09:00:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

Parc Château d’Hausen 17 rue de Metz

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est

L’événement JEU DE PISTE CLOCHE DE PÂQUES Hombourg-Haut a été mis à jour le 2024-03-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH