JAM SESSION ACOUSTIQUE Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

JAM SESSION ACOUSTIQUE Machecoul-Saint-Même, 3 février 2023, Machecoul-Saint-Même . JAM SESSION ACOUSTIQUE Boulevard Saint-Rémy salle de l’Alambic Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique salle de l’Alambic Boulevard Saint-Rémy

2023-02-03 – 2023-02-03

salle de l’Alambic Boulevard Saint-Rémy

Machecoul-Saint-Même

Loire-Atlantique C’est le moment de sortir ta gimbarde, ton épinette des Vosges et ton triangle!

Ce sera en acoustique, comme ça, on s’écoute, et tout le monde s’entend.

Les mots d’ordre : éclectisme, simplicité et partage !

Tu joues d’un instrument, tu pousses la chansonnette? Viens donc!

La jam se déroulera dans la salle de l’Alambic, y fait plus chaud!

Ouverture du café associatif à 19h

Jam Session à 20h

Fermeture de la taverne à 23h

**Pas de restauration sur place ** salle de l’Alambic Boulevard Saint-Rémy Machecoul-Saint-Même

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même Autres Lieu Machecoul-Saint-Même Adresse Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique salle de l'Alambic Boulevard Saint-Rémy Ville Machecoul-Saint-Même lieuville salle de l'Alambic Boulevard Saint-Rémy Machecoul-Saint-Même Departement Loire-Atlantique

JAM SESSION ACOUSTIQUE Machecoul-Saint-Même 2023-02-03 was last modified: by JAM SESSION ACOUSTIQUE Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même 3 février 2023 Boulevard Saint-Rémy salle de l'Alambic Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique