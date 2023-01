J’AI DORMI PRÈS D’UN ARBRE : CHANSONS AU PIED LEVÉ Le Mans, 10 février 2023, Le Mans .

2023-02-10 18:30:00 – 2023-02-10 19:30:00

Le Mans

Sarthe

JM France présente

« J’ai dormi près d’un arbre » Chansons au pied levé

Après plus de deux ans de Tour de France à pied et en chansons, 10 000 km de marche et près de 400 concerts, Manu Galure a des histoires à chanter. Des aventures de troubadours, de sangliers qui vous mangent les pieds, d’arbres qui courent, de siestes trop longues et de pingouins qui puent. Sur la scène, un piano à queue et un piano droit, mais bricolés et bancals, qu’on visse, qu’on cloue, qu’on scotche, qu’on remplit de ressorts et de ferraille, des pianos qu’on joue avec les pieds, avec des marteaux, avec une meuleuse. Les histoires ressemblent aux musiques et aux sonorités qui les accompagnent, étranges et amusantes, grinçantes et pleines de malice.

Dans ce nouveau spectacle écrit sur mesure pour les JM France, Manu Galure continuera de faire ce qu’il aime : martyriser des fables, inventer des univers extravagants, faire rire et surprendre. Il jurera qu’il n’aime pas les enfants, mais voilà qu’il se met, pour la première fois, à leur écrire des chansons…

