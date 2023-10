Bachelor Day samedi 23 mars 2024 : Journée Découverte Modélisation – Programmation à Paris Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine, 23 mars 2024 09:30, Ivry-sur-Seine.

Bachelor Day samedi 23 mars 2024 : Journée Découverte Modélisation – Programmation à Paris Samedi 23 mars 2024, 09h30 1

L’IPSA propose aux élèves en Terminale STI2D ou en Terminale Générale Scientifique de participer à une journée de découverte du Bachelor aéronautique IPSA, samedi 23 mars 2024, afin de découvrir les spécialisations « systèmes » du Bachelor aéronautique.

Les associations étudiantes IPSA Robotics et ISS (IPSA Space Systems) proposent des ateliers autour de l’intelligence artificielle et de la programmation.

Les lycéens à la découverte de l’intelligence artificielle et de la programmation

Durant une journée d’immersion, l’IPSA invite les lycéens en Terminale STI2D ou en Terminale Générale Scientifique à découvrir la formation de Bachelor aéronautique de l’IPSA qui forment des spécialistes des systèmes aéronautiques et spatiaux. Faites vite !

Le nombre de places est limité à 25 personnes.

Pendant une journée, ils seront amenés à participer à 2 ateliers liés au programme de Bachelor aéronautique pour découvrir des métiers tels qu’assistants ingénieurs, techniciens réseaux et télécoms, analystes base de données, cyber sécurité, architecture des données, et également les métiers de l’aéroportuaire.

L’informatique embarquée, l’intelligence artificielle et la science des données portent les innovations qui révolutionnent l’ensemble de nos mobilités et les métiers qui y sont rattachés.

Ce sera également l’occasion pour eux de se renseigner sur les métiers de l’aéronautique et de partager avec des étudiants passionnés.

SAMEDI 23 MARS 2024

AU PROGRAMME

ATELIER 1 – MODÉLISATION 3D – Association ISS (IPSA Space Systems)

L’atelier du matin est basé sur la modélisation et la conception de pièces robotiques.

ATELIER 2 – INITIATION À LA PROGRAMMATION MICROCONTRÔLEUR – Association IRIS Robotics

L’atelier de l’après-midi est basé sur la programmation des différentes pièces du robot.

En fin de journée, les lycéens passent à l’assemblage des différentes pièces du robot.

9h30 : accueil, café et présentation de la journée

10h15 : passage par groupes sur les ateliers

12h15 : déjeuner convivial avec des élèves de l’IPSA et les associations étudiantes

13h30 : reprise des ateliers par groupes

15h00 : Débrief et petit jeu avec goodies IRIS Robotics, ISS et IPSA à gagner

16h30 : fin de journée

À propos de l’IPSA

Créée il y a plus de 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne