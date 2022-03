Ivre de Lire Istres, 21 mai 2022, Istres.

Ivre de Lire Cec les Heures Claires Allées du CEC Istres

2022-05-21 – 2022-05-21 Cec les Heures Claires Allées du CEC

Istres Bouches-du-Rhône

A cette occasion, les auteurs et les illustrateurs invités dédicaceront leurs livres. Seront également présents une grande librairie jeunesse, des ateliers autour du livre, de la lecture, une conteuse …



Au programme :

– Atelier de création à partir de l’album de Mathilde Magnan « Fadoli » par les médiatrices du livre

– Atelier de création à partir de l’album de Fanny Pageaud « Il y a des monstres dans ma chambre »

– Conteuse Lucie Jean « Diables et merveilles » 3 séances à 14h30/15h30/17h



Et les auteurs invités :

– Fred BERNARD, auteur, illustrateur, bédéiste

– Mathilde MAGNAN, auteur, illustratrice, plasticienne

– Fanny PAGEAUD, auteur, illustratrice

– François PLISSON, dessinateur BD, illustrateur

– Séverine VIDAL, auteur

