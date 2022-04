INVENTAIRE PARTAGÉ : SOUVENIRS DE PÉRET Péret, 21 mai 2022, Péret.

INVENTAIRE PARTAGÉ : SOUVENIRS DE PÉRET Péret

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21 20:00:00

Péret Hérault

Pour le lancement de son inventaire partagé, le service Patrimoine du Clermontais propose une soirée conviviale autour d’un verre de l’amitié. À partir de photos, cartes postales et autres archives apportées par les habitants, nous plongerons dans Péret et son passé. Aude et Patrick recueilleront les témoignages sur l’histoire du village depuis le siècle dernier.

Par le service Patrimoine du Clermontais et la mairie de Péret

Gratuit – Durée env. 1h30

Péret

