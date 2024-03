VIVE LA MAR’MAIL Agde, mercredi 8 mai 2024.

VIVE LA MAR’MAIL Agde Hérault

Kermesse , jeux et spectacle pour jeune public

5 jours d’animations spécial enfants avec kermesse, grands jeux en bois, spectacle et plein d’autres surprises…

(Horaires non communiqués à ce jour)

– Samedi 11 mai, 15h30 Circus théâtre Récré Magic -« Pas d’embrouilles »

Acteurs, marionnettes à fils, magicien comique, musique live, chien comédien se disputent la vedette dans ce spectacle afin de partager ensemble les joies du rire et de l’étonnement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Mail de Rochelongue

Agde 34300 Hérault Occitanie

