FISE Berges du Lez / Bassin Jacques Coeur Montpellier, 8 mai 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-12

Le Fise Montpellier 2024 aura lieu du 08 au 12 mai sur les berges du Lez à Montpellier. La plus grande compétition annuelle de sport freestyle en Europe vous invite à vous plonger dans l’univers des sports extrêmes : Bmx, skate, roller, trottinette, mais aussi Parkour et VTT sur les rives du Lez, au cœur de Montpellier..

Le Fise Montpellier 2024 aura lieu du 08 au 12 mai sur les berges du Lez à Montpellier. La plus grande compétition annuelle de sport freestyle en Europe vous invite à vous plonger dans l’univers des sports extrêmes : Bmx, skate, roller, trottinette, mais aussi Parkour et VTT sur les rives du Lez, au cœur de Montpellier.

Le Fise Montpellier 2024 aura lieu du 08 au 12 mai sur les berges du Lez à Montpellier. La plus grande compétition annuelle de sport freestyle en Europe vous invite à vous plonger dans l’univers des sports extrêmes : Bmx, skate, roller, trottinette, mais aussi Parkour et VTT sur les rives du Lez, au cœur de Montpellier.

Plus d’informations à venir

.

Berges du Lez / Bassin Jacques Coeur

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT MONTPELLIER