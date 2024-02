BALADE NATURE TOCS TOCKS BATEAU AVEC LE CPIE Marseillan, mercredi 8 mai 2024.

BALADE NATURE TOCS TOCKS BATEAU AVEC LE CPIE Marseillan Hérault

Embarquer à bord du bateau de l’association Prudhomie, composé d’un équipage 100 % féminin. Ces pêcheuses passionnées vous présenteront leur métier. Quelles sont les espèces que l’on retrouve dans les filets ? Comment se pratique la pêche artisanale ? En parallèle, nous vous présenterons ce que sont les tocs. Pourquoi est-il nécessaire de les préserver ? Quel est le lien entre leur préservation et la pratique de la pêche ?

Présentation CPIE L’association a pour objet le développement et la valorisation des initiatives pour la transition écologique du territoire. La richesse de l’association provient de son fonctionnement en réseau avec des membres ½uvrant dans des domaines variés et complémentaires tels que l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), la culture, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la pêche, la biodiversité, la médiation scientifique, ou la découverte par le sport de pleine nature. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 11:00:00

Marseillan 34340 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

L’événement BALADE NATURE TOCS TOCKS BATEAU AVEC LE CPIE Marseillan a été mis à jour le 2024-02-13 par OT ARCHIPEL DE THAU SETE