COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 Montblanc, mercredi 8 mai 2024.

En cette journée de commémoration nationale, participez au rassemblement et au défilé jusqu’au monument aux morts. Après le discours et le dépot de gerbe, un apéritif vous sera offert par la municipalité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 11:30:00

fin : 2024-05-08 12:00:00

Place Édouard Barthe

Montblanc 34290 Hérault Occitanie mairie.montblanc@wanadoo.fr

