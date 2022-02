Intronisation dans l’ordre militaire Hospitalier St-Lazare de Jérusalem Pleaux Pleaux Catégories d’évènement: Cantal

2022-06-11 – 2022-06-12

Pleaux Cantal Pleaux Cantal Manifestation de l’ordre militaire et hospitalier de Jérusalem (l’OMHSLJ)… jeannette.vedrenne@orange.fr +33 4 71 40 49 28 Pleaux

