Intervaches Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Landes

Intervaches Labenne, 18 août 2022, Labenne. Intervaches

Arènes Labenne Landes

2022-08-18 21:30:00 – 2022-08-18 23:30:00 Labenne

Landes 7 7 EUR En Juillet/Août, tous les Jeudis soir, jeux intervaches entre 3 équipes : Labenne + 2 équipes formées dans les campings. Obligation d’être majeur pour participer aux jeux (Renseignements auprès des équipes d’animation des campings).

Les enfants pourront, sous la responsabilité des parents, participer au jeu de la cocarde face à un petit veau.

Le spectacle sera clôturé par un TORO DE FUEGO.

Boissons et pop corn sur place. En Juillet / Août, tous les Jeudis soir, jeux intervaches entre 3 équipes : Labenne + équipes campings. Le spectacle sera clôturé par un TORO DE FUEGO. Boissons et pop corn sur place. Les billets s’achètent sur place le soir même. Règlement par chèque ou espèces. Pass sanitaire obligatoire. En Juillet/Août, tous les Jeudis soir, jeux intervaches entre 3 équipes : Labenne + 2 équipes formées dans les campings. Obligation d’être majeur pour participer aux jeux (Renseignements auprès des équipes d’animation des campings).

Les enfants pourront, sous la responsabilité des parents, participer au jeu de la cocarde face à un petit veau.

Le spectacle sera clôturé par un TORO DE FUEGO.

Boissons et pop corn sur place. Labenne

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Labenne, Landes Other Lieu Labenne Adresse Arènes Labenne Landes Ville Labenne lieuville Labenne Departement Landes

Labenne Labenne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labenne/

Intervaches Labenne 2022-08-18 was last modified: by Intervaches Labenne Labenne 18 août 2022 Arènes Labenne Landes

Labenne Landes