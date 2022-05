Initiation au Qi gong Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Initiation au Qi gong Sanguinet, 3 septembre 2022, Sanguinet. Initiation au Qi gong L”Atelier 143 143 Avenue Charles Castets Sanguinet

2022-09-03 15:00:00 – 2022-09-03 17:00:00 L”Atelier 143 143 Avenue Charles Castets

Sanguinet Landes EUR 0 0 Initiation à une pratique énergétique ancestrale basée sur des mouvements lents et simples ainsi que sur des automassages, des postures, des exercices de respiration et de concentration. L’action de ce travail s’étend du domaine du corps à celui de l’esprit. Il vise autant à mobiliser le corps qu’à mouvoir l’intention (“Yi”): renforcer l’énergie vitale, assouplir les articulations, détendre le mental, retrouver confiance et calme … Le qi gong ne nécessite aucune condition physique particulière mais nécessite régularité dans la pratique. Initiation à une pratique énergétique ancestrale basée sur des mouvements lents et simples ainsi que sur des automassages, des postures, des exercices de respiration et de concentration. L’action de ce travail s’étend du domaine du corps à celui de l’esprit. Il vise autant à mobiliser le corps qu’à mouvoir l’intention (“Yi”): renforcer l’énergie vitale, assouplir les articulations, détendre le mental, retrouver confiance et calme … Le qi gong ne nécessite aucune condition physique particulière mais nécessite régularité dans la pratique. Initiation à une pratique énergétique ancestrale basée sur des mouvements lents et simples ainsi que sur des automassages, des postures, des exercices de respiration et de concentration. L’action de ce travail s’étend du domaine du corps à celui de l’esprit. Il vise autant à mobiliser le corps qu’à mouvoir l’intention (“Yi”): renforcer l’énergie vitale, assouplir les articulations, détendre le mental, retrouver confiance et calme … Le qi gong ne nécessite aucune condition physique particulière mais nécessite régularité dans la pratique. Association Un PAs

L”Atelier 143 143 Avenue Charles Castets Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse L''Atelier 143 143 Avenue Charles Castets Ville Sanguinet lieuville L''Atelier 143 143 Avenue Charles Castets Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Initiation au Qi gong Sanguinet 2022-09-03 was last modified: by Initiation au Qi gong Sanguinet Sanguinet 3 septembre 2022 Landes Sanguinet

Sanguinet Landes