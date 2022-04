INITIATION À L’IMPRESSION 3D Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

INITIATION À L’IMPRESSION 3D Colombelles, 23 avril 2022, Colombelles. INITIATION À L’IMPRESSION 3D Rue des ateliers Dans la Grande Halle Colombelles

2022-04-23 – 2022-04-23 Rue des ateliers Dans la Grande Halle

Colombelles Calvados Venez découvrir les principes fondamentaux de la modélisation et de l’impression 3D lors de ces séances d’échanges et d’initiation.

Dès 8ans.

microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82

