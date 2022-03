Il était une fois… le château de Poyanne avec Marie-Claire Poyanne Poyanne Catégories d’évènement: Landes

Lorsque vous passez par Poyanne, vous le voyez, grand, fier, mais que fait-il là ? Marie-Claire est passionnée depuis son enfance par l'histoire de ce château. Elle vous présentera depuis l'extérieur, dans les jardins, ses caractéristiques architecturales et l'histoire de sa construction et de la famille Baylenx. Elle vous racontera ses fonctions inattendues (hôpital de campagne, couvents de Bénédictines, cache des archives de Belgique durant l'occupation allemenade…). L'intérieur du château ne se visite pas mais Marie-Claire vous montre des photographies.

