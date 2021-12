Ich und Kaminsky Aix-en-Provence, 27 janvier 2021, Aix-en-Provence.

Ich und Kaminsky Le CUBE – Salle Plateau 29, av. Robert Schuman Aix-en-Provence

2021-01-27 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-27 Le CUBE – Salle Plateau 29, av. Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Sebastian Zöllner, jeune critique d’art ambitieux mais dans une situation très précaire, convainc son éditeur de lui financer un voyage pour aller rencontrer Manuel Kaminski, un peintre dont la renommée égalait les plus grands artistes du XXe siècle et qui vit reclus dans les Alpes depuis qu’il est devenu aveugle.



Zöllner fait le pari que vu l’âge très avancé de Kaminski, ce dernier n’a forcément plus longtemps encore à vivre. Il a l’ambition d’écrire sa biographie dont la sortie coïnciderait avec le décès de Kaminski, ce qui lui permettrait d’atteindre la gloire et la fortune…

Moi et Kaminski (Ich und Kaminski) est un film allemand de Wolfgang Becker, adaptation de la biographie fictive écrite par Daniel Kehlmann. Le film est sorti le 17 septembre 2015 en Allemagne, mais n’est jamais sorti en salle en France

