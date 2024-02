Groupe Almaaz Studio Théâtre Marseille 1er Arrondissement, vendredi 10 mai 2024.

Groupe Almaaz Studio Théâtre Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

À la croisée des musiques des anciens Café Aman de Smyrne, des musiques roms d’Istanbul et des musiques ottomanes, Almaaz navigue dans les mouvements d’une âme humaine en pleine tempête.



Interprétants des répertoires tantôt teintés d’ivresse, tantôt profonds et intenses d’histoires d’amours impossibles, les cinq musicien.ne.s d’Almaaz invitent le public à s’abandonner avec eux aux vives émotions si universelles qu’expriment ces musiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:30:00

fin : 2024-05-10

Studio Théâtre 43 rue Curiol

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

