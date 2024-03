15e Festival de randonnées en Pays d’Aubagne et de l’Etoile Aubagne, vendredi 10 mai 2024.

Pour sa 15e édition, des dizaines de randonnées de difficultés variées sont proposées et cette année, Marcel Pagnol sera mis à l’honneur lors de plusieurs parcours dédiés.

Le Festival de randonnées fait découvrir les richesses et secrets des villes et villages du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Lors de ce week-end, l’office de tourisme en partenariat avec les associations de randonnées offre à chacun la possibilité de découvrir selon ses goûts nos richesses !

Que vous soyez randonneurs occasionnels ou aguerris, seul ou en famille ou tout simplement amoureux de la nature, vous trouverez l’activité qui vous convient. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-12

Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

