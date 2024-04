Le tour du pelot à la manade Blanc Le Sambuc Arles, vendredi 10 mai 2024.

A la découverte du travail du gardian. Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, entrez dans l’intimité d’une manade.

Vivez une expérience inoubliable en partageant un moment privilégié avec la famille Blanc, riziculteurs, éleveurs de chevaux et taureaux Camargue passionnés.



Au programme accueil par le manadier, allocution de bienvenue du manadier durant laquelle seront évoqués l’historique de la manade, les traditions camarguaises, l’élevage et la culture du riz. Départ ensuite en chariot tracté, approche du troupeau de taureaux. Dégustation des produits de la ferme et de producteurs locaux. Fin des activités vers 19h00 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 10:00:00

fin : 2024-05-10

Le Sambuc Domaine de Paulon

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le tour du pelot à la manade Blanc Arles a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme d’Arles