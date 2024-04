Exposition Jeanine Reig Galerie Les Amis des Arts Aix-en-Provence, vendredi 10 mai 2024.

Jeanine Reig vous accueille dans la galerie Les Amis des Arts sur le Cours Mirabeau pour son exposition de peinture à l’huile entre modernité et impressionnisme.

Ses peintures sont inspirées de différents styles artistiques allant du moderne abstrait aux inspirations expressionnistes et impressionnistes avec comme point commun un travail sur la couleur, la lumière et l’harmonie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 10:00:00

fin : 2024-05-23 19:00:00

Galerie Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Exposition Jeanine Reig Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence