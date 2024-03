Un Air de Famille Théâtre Up Parvis des Arts Marseille 3e Arrondissement, vendredi 10 mai 2024.

Un Air de Famille Théâtre Up Parvis des Arts Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir à l’occasion du 25e Festival National de Théâtre Amateur Un Air de Famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri par la Cie Le Caramentran.

D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri



Les Menard se retrouvent pour le traditionnel repas du vendredi soir, mais ce soir est particulier non seulement c’est l’anniversaire de Yolande, une des belles-filles… mais, en plus, quelques imprévus viennent entacher la routine huilée de cette petite famille entre duels et fusillades verbales, ce soir c’est règlement de comptes au bistrot…



25e Festival National de Théâtre

Cie Le Caramentran

Mise en scène Valérie Chauvin-Duracka

Durée 1h20 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:00:00

fin : 2024-05-10

Théâtre Up Parvis des Arts 8 rue du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Un Air de Famille Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-21 par Ville de Marseille