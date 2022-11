Huîtres et Marche au profit du Téléthon Aurillac Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Huîtres et Marche au profit du Téléthon Aurillac, 3 décembre 2022

2 Rue d'Illzach à l'Alouette Café Aurillac Cantal

2022-12-03 – 2022-12-04

Cantal Aurillac samedi :10h à 13 h : assiettes d’huitres (sous réserve de stock!)

14h : marché au profit du Téléthon



dimanche : 9h à 13h : artisans locaux, marché Bio et Course au profit du Téléthon départ 9h devant le marché. +33 4 71 62 70 05 Aurillac

