HISTO’BRIQUES Audun-le-Tiche, lundi 1 janvier 2024.

Notre Musée accueille une exposition ludique pour petits et grands, entièrement réalisée en briques LEGO sur le thème de l’histoire, de la préhistoire à nos jours.

Cette exposition temporaire présentera des créations originales du collectif Lor’Briques, sur le thème de l’histoire de l’Homme.

Vous y trouverez des scènes préhistoriques (Chasse au Mammouth et vie en abris sous roche) et antiques dont un temple romain de plus de 20 000 pièces !

Mais encore des réalisations en lien avec l’histoire locale sur le moyen-âge notamment avant de passer à la renaissance et de finir sur l’histoire contemporaine.

Les LEGO, supports privilégiés de médiation culturelle, sauront ravir les passionnés et jeunes publics !Tout public

3 EUR.

Début : 2024-01-01 14:00:00

fin : 2024-03-31 17:30:00

32 rue Maréchal Foch

Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est sahla57@outlook.fr

