HEURES MUSICALES D’ORGUE Le Mans, 15 juillet 2022, Le Mans. HEURES MUSICALES D’ORGUE

Cathédrale Saint-Julien Cathédrale, Place du Cardinal Grente Le Mans Sarthe Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien

2022-07-15 17:00:00 – 2022-08-19 19:00:00

Cathédrale, Place du Cardinal Grente Cathédrale Saint-Julien

Le Mans

Sarthe 23ème édition des Heures Musicales d’été proposés par l’Association des Amis des orgues de la cathédrale Saint-Julien. 15/07 : Thibault Bitschene

22/07 : Isabelle Fonataine

29/07 : Paul Goussot

05/08 : Emmanuel Arakelian

12/08 : Gereon Kraforst

