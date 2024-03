« HENRI EMMANUELLI » RENCONTRE AVEC LE BIOGRAPHE HUBERT DELPONT Aire-sur-l’Adour, vendredi 29 mars 2024.

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Fils d’ouvrier communiste, boursier de la République, Henri Emmanuelli est un personnage haut en couleur par sa prestance et son franc-parler, sa forte voix résonne aux tribunes de l’Assemblée nationale. Dans ses Landes, grâce aux nouvelles lois de décentralisation, il est l’inventeur d’un socialisme du possible fait d’actes de progrès, de solidarité et d’égalité.

Hubert Delpont présentera et dédicacera la biographie qu’il lui consacre.

En partenariat avec la librairie La Rêverie EUR.

Début : 2024-03-29 18:00:00

fin : 2024-03-29 20:00:00

Place de l’Hôtel de Ville

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

