Grande patinoire de Noël Marseille 1er Arrondissement, 18 décembre 2021, Marseille 1er Arrondissement. Grande patinoire de Noël Devant le Palais de Bourse 9, la Canebière Marseille 1er Arrondissement

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-02 19:00:00 19:00:00 Devant le Palais de Bourse 9, la Canebière

Avec une surface de 200 m², cette patinoire synthétique, située devant le Palais de la Bourse, fera le bonheur des amateurs de glisse. Rendez-vous du 18 décembre au 2 janvier de 10h à 19h tous les jours.



Elle sera accessible les 18 décembre sans réservation, puis un site internet sera mis en place très prochainement afin que chacun puisse réserver gratuitement son ticket.

Les patins seront mis à disposition gratuitement sur place

Les pointures vont de 25 à 50.

Pour une pratique plus sécurisée, des patinettes qui se fixent directement sur la chaussure seront mises à disposition de la pointure 25 à la pointure 32.

