Grand National du Trot Salon-de-Provence, 30 mars 2022, Salon-de-Provence.

Grand National du Trot Quartier de Bel Air Hippodrome de la Crau Salon-de-Provence

2022-03-30 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-30 17:00:00 17:00:00 Quartier de Bel Air Hippodrome de la Crau

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

L’hippodrome de Salon-de-Provence accueille le mercredi 30 mars le Grand National du Trot Paris Turf, support du quinté +, qui met en lice les meilleurs trotteurs du Groupe III. Ainsi, l’hippodrome sera le focus de la France entière, des turfistes et des amoureux du cheval. Au cours de cette réunion, ce sont près de 8 courses que les spectateurs, sur place, pourront découvrir. Bien entendu, cette course sera retransmise en direct sur Equidia TV. Cette course va mettre en lumière les installations salonaises gérées par la Société de courses de Salon-de-Provence.



Cette journée sera ainsi placée sous le signe de la fête du cheval avec de nombreuses animations gratuites et attractions afin que les spectateurs, turfistes ou non, puissent profiter du spectacle. En 2016, lors d’une épreuve du Grand National du Trot à Salon, plus de 3000 personnes étaient présentes sur le site.

Course hippique

+33 4 90 42 30 22 http://hippodrome-salon-de-provence.fr/

