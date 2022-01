GrainoFête Tarnos, 5 février 2022, Tarnos.

GrainoFête Médiathèque Les Temps Modernes Allée du fils Tarnos

2022-02-05 15:00:00 – 2022-02-05 18:00:00 Médiathèque Les Temps Modernes Allée du fils

Tarnos Landes

EUR Lancée en 2016, la « grainothèque » est une boîte en libre accès qui permet d’échanger des graines. Ce samedi, la Médiathèque la met à l’honneur : réappropriez-vous les semences et n’hésitez pas à apporter vos graines.

Les graines dont vous ne savez que faire intéresseront peut-être d’autres jardiniers, et réciproquement. Vous pourrez également échanger sur vos bonnes pratiques en matière de multiplication végétale et sur la manière de « faire » des graines avec des variétés fixes et reproductibles.

RDV à partir de 15h.

Ouvert même aux non-adhérents de la Médiathèque de Tarnos.

+33 5 59 64 34 43

