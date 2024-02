FULL MOON WINTER PARTY Lattes, jeudi 29 février 2024.

FULL MOON WINTER PARTY Lattes Hérault

Pour fêter l’arrivée de la pleine lune, a fait son grand retour au Mas de Couran pour une édition WINTER IN DOOR

L’Agence Attrape-Rêve, vous fait rêver le temps d’une soirée

Pour fêter l’arrivée de la pleine lune, la Full Moon fait son grand retour au Mas de Couran pour une édition WINTER IN DOOR

L’Agence Attrape-Rêve, vous fait rêver le temps d’une soirée

18h • 2h00 du matin

Sind’ee

Deep House Electro

Stand de maquillage OFFERT DE 18H À 20H

Performance artistique

Déco flashy et lumineuse by AbrakadaBen

Dress code White & Colorful

Tapas

Soirée IN DOOR

Carte du Bar

Coin fumeur

Réservation de table conseillée | places limitées 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:00:00

fin : 2024-02-29 23:30:00

Chemin de Soriech

Lattes 34970 Hérault Occitanie

L’événement FULL MOON WINTER PARTY Lattes a été mis à jour le 2024-02-20 par OT MONTPELLIER