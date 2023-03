Ateliers compostage Foyer la Forêt, 17 juin 2023, Villenave-d'Ornon.

Ateliers compostage Samedi 17 juin, 09h00, 14h00 Foyer la Forêt Gratuit sur inscription

Le compostage permet de dévier 30 à 50% des déchets que vous jetez dans la poubelle d’ordures ménagères.

En vous inscrivant à ces ateliers vous participez activement à la réduction de vos déchets.

Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol et l’association villenavaise Les Jardiniers de la forêt nourricière.

> Intitiation au compostage de 9 hà 12 h 30.

Venez apprendre à réaliser votre compost.

Objectifs

Connaître les bases théoriques du compostage

Découvrir les gestes pratiques

Savoir reconnaître un compost de qualité

Pensez à vous munir d’une tenue de jardinage, et d’un chapeau ou d’un imperméable !

A noter, pour l’ensemble de ces formations et ateliers, vous n’avez pas de matériel particulier à amener.

> Référent de site compostage de 14 h à 17 h 30

Vous souhaitez, vous aussi, participer à la réduction de vos déchets mais vous n’avez pas de jardin ?

Vous habitez dans une résidence, un lotissement, une copropriété et vous souhaitez créer ou vous occuper d’un site de compostage partagé ?

Vous êtes sensible à la protection de l’environnement et vous souhaitez agir au quotidien pour limiter votre production de déchets ?

Vous souhaitez participer à un projet écologique et fédérateur ?

Alternant théorie et pratique, cette formation vous permettra d’aborder de nombreuses questions autour de la mise en œuvre de sites de compostage partagé et comment le gérer avec d’autres habitants.

Objectifs

Connaître les techniques et savoir composter

Savoir expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de compostage partagé

Savoir diagnostiquer une installation de compostage

Foyer la Forêt Avenue Fernand-Coin, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 87 60 06

