Formation communication bienveillante (séance de présentation) Larbey, 5 février 2022

Café Boissec 303 route de l'Église Larbey

2022-02-05 10:30:00 – 2022-02-05 11:30:00

Larbey Landes

260 260 EUR 1ère séance gratuite car présentation de la formation.

D’après la méthode Faber/Mazlish qui consiste à proposer différents exercices et des mises en situation pour mieux comprendre les failles dans la communication au quotidien avec les enfants et les adolescents.

Thèmes abordés : aider les enfants aux prises avec leurs sentiments pénibles, susciter la coopération chez l’enfant, remplacer la punition, encourager l’autonomie…

Cet atelier en groupe se déroule en 7 rencontres hebdomadaires d’une durée approximative de 2h/2 h 30 (formation totale de 14 heures) dans une atmosphère ludique à l’aide de mises en situations, bande dessinées et jeux de rôles.

Dates : les samedis 5, 12, 19, 26, mars et 2, 9 et 16 avril de 10h à 12h30.

+33 7 63 56 10 97

Luisella Planeta Leonie

Café Boissec 303 route de l’Église Larbey

