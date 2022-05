FOIRE COMMERCIALE, ARTISANALE ET GASTRONOMIQUE TOUR-DU-LAC.COM Doulcon Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

Doulcon Meuse Doulcon Meuse L’Office de tourisme organise la 16e édition de sa foire commerciale, gastronomique et artisanale Tour-du-Lac.com. Rendez-vous de 10 h à 18 h sur la base de loisirs du Lac Vert Plage à Doulcon. Nombreux exposants. Animations pour toute la famille : activités pêche, attractions foraines, démonstrations de secourisme et manoeuvres des pompiers, activités nautiques… Plus d’infos par mail ou téléphone bonjour@montsetvalleesdemeuse.com +33 3 29 80 64 22 Doulcon

