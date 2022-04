Finale régionale The voice et The voice kids Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Une émission devenue phare dans le milieu artistique. L’opportunité pour des enfants passionnés de musique et de chant de se mettre en scène et se faire connaître du grand public.

Une émission devenue phare dans le milieu artistique. L'opportunité pour des enfants passionnés de musique et de chant de se mettre en scène et se faire connaître du grand public.

L'occasion unique de se faire coacher par des stars de la chanson française et recevoir leur conseils, les plus précieux et surtout toute leur bienveillance. Les talents retenus lors des présélections seront présentés lors de la finale sous La Halle de Martigues au directeur du casting de The Voice Bruno Berberes.

Finale régionale The voice et The voice kids
Martigues, 10 juin 2022
Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues

