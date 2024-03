FILM « Astérix et le domaine des dieux » doublé en Gallo Cinéma Iris Questembert, vendredi 29 mars 2024.

FILM « Astérix et le domaine des dieux » doublé en Gallo Proposé par Andon, Divaskell et div Yezh Kistreberzh dans le cadre du mois du gallo. Vendredi 29 mars, 18h00 Cinéma Iris participation libre

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non !

Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux ».

Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

Projection suivie d’une discussion avec l’Institut du Galo, autour du gallo, son renouveau aujourd’hui et le doublage des films.

Cinéma Iris 2 boulevard Saint Pierre, Questembert Questembert 56230 Ancien Moulin Glos Morbihan Bretagne

