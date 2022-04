Feu de la Saint-Jean Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller La Ville de Guebwiller organise son feu de la Saint-Jean . Animation, concert et convivialité seront au programme de 19h à minuit.

À Guebwiller, le feu de la Saint-Jean fait écho à l’histoire de la ville.

C’est un petit spectacle pyrotechnique, symbolisant la foudre tombée sur le château du Hugstein en 1598 qui précèdera l’embrasement du bûcher.

