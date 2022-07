FEU D’ARTIFICE Clermont-en-Argonne Clermont-en-Argonne Catégories d’évènement: Clermont-en-Argonne

Meuse Venez participer en famille et entre amis à la fête du 14 juillet à Clermont-en-Argonne organisée le 13 juillet 2022 rue du stade.

Feu d’artifice aux alentours de 22h45. Le stationnement sera possible dans les rues adjacentes et place de la Gare. Bal gratuit à l’issue du feu. Petite restauration et buvette sur place avec l’USAM. +33 3 29 87 41 15 Clermont-en-Argonne

