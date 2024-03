Fêtes de Pâques Habas, vendredi 29 mars 2024.

Fêtes de Pâques Habas Landes

Le comité des fêtes de Habas organise les fêtes d’Habas, lors de ce grand week end de Pâques.

Vous y trouverez leurs traditionnelles animations telles que la soirée tapas, le repas lomo frites, les soirées au QG de Habas , une représentation de théâtre et la grande soirée Dj avec Balpores, sans oublier les jeux pour enfants et la traditionnelle chasse aux œufs !

Fête foraine tout le week-end .

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

FOYER MUNICIPAL

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@habas.fr

