2022-07-14 20:00:00 – 2022-07-14 23:59:00

La commémoration de la fête nationale, organisée par la ville et le CCAR, commencera par une cérémonie officielle devant la mairie. Après la retraite aux flambeaux, toute la population est invitée au grand bal tricolore, place de la République. Une petite restauration sera proposée et un feu d'artifice couronnera la soirée.

