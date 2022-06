FÊTE NATIONALE Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier aux festivités de la fête nationale.

Sur place, vous pourrez retrouver une restauration, buvette et des châteaux gonflables. La Philarmonie fera son concert pour vous entraîner sur des airs de salsa., puis la soirée continuera par la retraite aux Flambeaux offerte par PLS57.

florange@ville-florange.fr +33 3 82 59 32 60 https://fr-fr.facebook.com/villeflorange/

