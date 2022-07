Fête montagnarde du Haycot avec les Amis de la Nature Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

Fête montagnarde du Haycot avec les Amis de la Nature Sainte-Marie-aux-Mines, 15 août 2022, Sainte-Marie-aux-Mines. Fête montagnarde du Haycot avec les Amis de la Nature

Col des Bagenelles Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

2022-08-15 11:00:00 – 2022-08-15 19:00:00 Sainte-Marie-aux-Mines

Le 15 août, en compagnie des Amis de la Nature de 11h à 19h sur le Parking du Haycot, participez à une fête montagnarde et à un bal champêtre. Accès via le Col des Bagenelles par Sainte-Marie-aux-Mines par le Bonhomme. Réservation à l'Office de Tourisme du Val d'Argent pour les repas au 03 89 58 80 50. Menu à 17€ : Haycot supp ou crudités ; collet fumé ou échine grillée ou maxi paysanne ; salade de pommes de terres ou frites ; tarte aux myrtilles ou pommes ou fromage. La date limite d'inscription au repas est fixée au 8 Août 2022. Renseignements sur la manifestation au : 03 89 47 21 73

